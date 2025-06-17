51 شهيدًا و200 إصابة بعضها خطرة في استهداف منتظري المساعدات جنوب قطاع غزة

ارتفعت حصيلة شهداء طوابير المساعدات الإنسانية إلى 51 شهيدًا وأكثر من 200 إصابة منها 20 خطرة جراء استهداف إسرائيل منتظري المساعدات في حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية في قطاع غزة بأن جيش الإحتلال قصف تجمعا للمواطنين المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات الإنسانية في حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وجاء في بيان صحة غزة: "في حصيلة أولية، إستشهد 51 شخصا وأصيب 200 بينهم 20 مصابا بحالة خطرة جدا، وصلت مجمع ناصر الطبي نتيجة مجزرة الإحتلال بحق المواطنين المنتظرين للمساعدات على دوار التحلية في محافظة خان يونس صباح اليوم ".

فيما انتشرت لقطات فيديو وصور للعديد من الشهداء والمصابين في مكان الاستهداف وتم نقل بعضهم عبر الوسائل المتاحة بعيدا عن موقع الاستهداف.