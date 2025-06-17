الشرطة الإسرائيلية تعتقل مواطنين عربا لاحتفالهم بالصواريخ الإيرانية وتصادر سياراتهم

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مواطنين عربا داخل إسرائيل لاحتفالهم بالصواريخ الإيرانية وصادرت سياراتهم، إذ ذكرت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "من احتفى بهجوم العدو - سيبقى رهن الاحتجاز".
وأضافت: "عقب الإعلان عن إحباط "قافلة فرح" من المركبات في أم الفحم، وبعد تحقيق مكثف وحازم أجرته شرطة منطقة الساحل، مددت المحكمة اعتقال المشتبه بهم حتى 18 يونيو 2025".
وتابعت: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، أحبطت شرطة منطقة الساحل من منطقة منشيه وجنود حرس الحدود عشرات المركبات في أم الفحم التي نظمت نفسها بهدف تنفيذ "قوافل فرح"، واعتقلت 22 مشتبها".
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