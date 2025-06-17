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عاجل: إجلاء 1300 من سكان "بيتح تكفا" ونحو 300 من سكان تل أبيب إلى الفنادق
وكالة انباء براثا
55
2025-06-17
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