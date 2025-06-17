انفجارات تهز تل أبيب ووسط إسرائيل والنقب بعد هجوم صاروخي إيراني مفاجئ

ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيان فجر الثلاثاء، إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط إسرائيل، حيث أفاد المتحدث باسم الجيش الصهيوني بأنهم رصدوا إطلاق صواريخ من إيران.

وأضاف المتحدث باسم الجيش أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية، إذ ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صواريخ إيرانية سقطت في منطقة تل أبيب، وأن انفجارات هزت تل أبيب ومحيطها، فيما لفتت مصادر عبرية إلى أن الصواريخ كانت مباغتة ولم يكن الجيش على دراية بها.

ووفق المصادر ذاتها، جرى تفعيل أجهزة الإنذار دون سابق إنذار تقريبا، ودون تلقي أي رسالة من قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.

كما أوضحت أن الجيش الإسرائيلي خاطب الإسرائيليين قلائلا: "لا يوجد لدنيا دفاع محكم"، كذلك أكدت "القناة 12" العبرية أن عددا قليلا من الصواريخ أطلق في القصف الحالي ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع إصابات.

بالمقابل، ذكر التلفزيون الإيراني إن الهجوم الصاروخي بدء وأن صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل.

فيما صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث لـ"فوكس نيوز"، بأن ترامب لا يزال يسعى لاتفاق مع إيران، حيث أفاد وزير الدفاع الأمريكي بأن لديهم أصول في الشرق الأوسط وسيدافعون عنها، وسيدافعون عن الموظفين الأمريكيين والمصالح الأمريكية.

كما شدد على أن واشنطن ستكون قوية في الدفاع عن أصولها في الشرق الأوسط.

كذلك نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة لن تنضم إلى إسرائيل هجوميا في عمليتها العسكرية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس الأمن القومي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة منذ بدء العملية الإسرائيلية.