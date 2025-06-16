هجوم صاروخي إيراني غير مسبوق على إسرائيل ودمار واسع في كل مكان

أعلنت الجبهة الداخلية في الكيان المحتل فجر اليوم الاثنين رصد بدء هجوم إيراني على مناطق مختلفة من إسرائيل، إذ تركز الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب وحيفا وغرب القدس وإيلات ومناطق أخرى، حيث أفادت وسائل إعلام عبرية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين ببدء هجوم إيراني واسع النطاق استهدف مناطق متفرقة داخل إسرائيل، في تصعيد غير مسبوق بين الطرفين.

وأشارت المصادر إلى دوي صافرات الإنذار في عدد من المدن والمناطق، من بينها حيفا، عكا، الجليل الغربي، خليج حيفا، الجليل الأسفل، وطبريا، وسط حالة من الذعر.

كما أكدت التقارير سماع دوي انفجارات في شرق تل أبيب، غرب القدس، مدينة حيفا، ومحيط مطار بن غوريون الدولي، فيما ذكرت لاحقاً أن الانفجارات سُمعت في مختلف أنحاء إسرائيل نتيجة ما وصف بأنه "هجوم صاروخي إيراني واسع".

ووفقا لإذاعة جيش العدو، سقطت عدة صواريخ داخل مدينة تل أبيب، وأُصيب أحد المباني بإصابة مباشرة. كما تم تسجيل ضربات مباشرة في عدة مواقع داخل تل أبيب الكبرى وجنوب البلاد.

كذلك صرحت فرق الإسعاف الصهيونية أنها توجهت إلى عدة مواقع عقب تلقيها بلاغات بسقوط صواريخ، مشيرة إلى أن تل أبيب الكبرى كانت من بين المناطق المستهدفة بشكل مباشر.

وتحدث شهود عيان لإذاعة الجيش عن سقوط صواريخ إيرانية في ثلاث مناطق مختلفة ضمن تل أبيب الكبرى، فيما دوت صافرات الإنذار مجددًا في اللد وشرق تل أبيب الكبرى ومستوطنات غربي الضفة الغربية.

فيما أعلنت وسائل إعلام عبرية أن إيران أطلقت نحو 100 صاروخ في دفعة واحدة باتجاه إسرائيل، في تصعيد عسكري كبير وغير مسبوق.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، هرعت طواقم الطوارئ إلى 4 مواقع وسط البلاد حيث سقطت صواريخ إيرانية، بينما دوت صافرات الإنذار مجددا في اللد وشرق تل أبيب الكبرى ومستوطنات غرب الضفة الغربية.

من جهته، صرح رئيس بلدية بتاح تكفا أن أحد الصواريخ أصاب مبنى في المدينة، مؤكدا أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية. كما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض 10 صواريخ على الأقل، ما تسبب في وقوع أضرار مباشرة في مناطق مدنية.

وتتوالى التقارير عن إصابات في مناطق مختلفة من تل أبيب الكبرى وجنوب إسرائيل، دون إعلان رسمي حتى الآن عن حصيلة الضحايا.