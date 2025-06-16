القناة 14 العبرية: انتشال جثمانين آخرين من تحت الأنقاض في بات يام ليرتفع عدد القتلى إلى 9

أفادت "القناة 14" الإسرائيلية بانتشال جثمانين إضافيين من تحت الأنقاض في بات يام بعد القصف الإيراني مما يرفع عدد القتلى من المستوطنين إلى 9، فيما أوضحت القناة أنه "تم انتشال جثتين إضافيتين من تحت الأنقاض في بات يام، وارتفع عدد القتلى في موقع الهجوم الصاروخي إلى 9 قتلى، فيما بلغ عدد القتلى منذ بداية العملية إلى 16 قتيلا".

وأضافت: "تعرضت مدينة بات يام الليلة الماضية لإصابة مباشرة بصاروخ باليستي إيراني، ضمن وابل كثيف من عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة أطلق باتجاه وسط البلاد".

وأشارت إلى أن الحادث وقع في مبنى سكني من عشرة طوابق، تعرض لأضرار جسيمة وانهيار أجزاء كبيرة منه جراء الصاروخ، حتى الآن، تم انتشال تسع جثث من تحت الأنقاض".

وبحسب تقارير الشرطة، "أصيب ما بين 180 و275 شخصا، منهم ستة على الأقل في حالة خطيرة، ويعتبر ما بين 20 و35 شخصا في عداد المفقودين، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن العالقين".

كما وصفت السلطات المحلية في بات يام، المشهد بأنه "غير مسبوق" من حيث حجم الدمار، موضحة أن "61 مبنى قد تضرر، ستة إلى سبعة منها قد دمرت بالكامل".

وكانت إيران قد شنّت مساء يوم الأحد، هجمات صاروخية جديدة على إسرائيل، حيث تعرض مطار بن غوريون في تل أبيب وميناء حيفا لضربة صاروخية، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 30 صاروخا إيرانيا أطلقت نحو إسرائيل في الرشقة الأخيرة.