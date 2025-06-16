الجيش الإسرائيلي يمنع نشر معلومات أو لقطات للقصف الإيراني وسط أنباء عن استهداف مقرات حساسة

منعت الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي نشر أي معلومات أو لقطات للقصف الإيراني وسط أنباء عن استهداف مقرات حساسة في مناطق واسعة في إسرائيل.

وشن الجيش الإيراني فجر اليوم الاثنين هجوما صاروخيا ضخما، استهدف جميع مناطق إسرائيل.

وأظهرت لقطات فيديو سقوط صاروخين بالقرب من مولدات طاقة رئيسية في حيفا، كما سجل سقوط صواريخ في مناطق بتل أبيب، ما تسبب في دمار كبير وانهيار بنايات.

وأكدت وسائل إعلام عبرية سقوط عدد كبير من الإصابات في تل أبيب والكرمل.