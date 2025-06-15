جيش العدو يرصد دفعة صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الكيان المحتل

صرّح جيش الإحتلال الصهيوني بأنه رصد قبل قليل صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تداولت مستخدمون على شبكة الانترنت مشاهد تظهر لحظة عبور الصواريخ الإسرانية فوق المسجد الأقصى باتجاه أهداف إسرائيلية.

وأفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية بتعرض مبنيين سكنيين لإصابة مباشرة في لواء الساحل وأخرى في مبنى سكني في لواء الجنوب، كما ذكرت القناة 12 العبرية أن أحد الصواريخ الإيراني سقط بشكل مباشر على كنيس يهودي.

كما أفادت مراسلة القناة الروسية، بسقوط صاروخ بشكل مباشر في مدينة بني براك ضمن مقاطعة تل أبيب، مما تسبب باندلاع النيران.

فيما طلب الجيش من المدنيين دخول الملاجئ عند تلقي أي إنذار والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

وفي بيان منفصل أعلن الجيش تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل عقب رصد الصواريخ الإيرانية، حيث أفادت وسائل إعلام باستهداف صاروخ إيراني لميناء حيفا بشكل مباشر.

كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدث صعب في حيفا نتيجة سقوط الصواريخ الإيرانية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر اندلاع النيران جراء الصواريخ وتصاعد اعمدة الدخان في مدينة حيفا.