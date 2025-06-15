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🔰اعلام العدو : الصواريخ الإيرانية استهدفت مصانع رفائيل العسكرية في حيفا
وكالة انباء براثا
121
2025-06-15
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