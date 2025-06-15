سوريا - لبنان - فلسطين

رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني يتألم: "صباح حزين وصعب على إسرائيل"


علق رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني يتسحاق هرتصوغ، على الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل ليلة الأحد، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات وتدمير مبان سكنية، واصفا الحدث بأنه "صباح حزين وصعب"، حيث أشار هرتصوغ اليوم الأحد إلى الوفيات في إسرائيل، نتيجة إطلاق الصواريخ الإيرانية، قائلا: "هذا صباح حزين وصعب للغاية، قتل أخواتنا وإخواننا وأصيبوا ليلا بهجمات إيرانية ضد الإسرائيليين في بات يام وتمرة ومجتمعات أخرى".

وأضاف: "أشارك العائلات الحزن الشديد وأتألم من الخسارة الفادحة، أصلي من أجل شفاء الجرحى ومكان المفقودين".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت صباح اليوم، بمقتل 6 إسرائيليين وإصابة أكثر من 100 وفقدان 35 في منطقة بات يام وسط إسرائيل، فيما أكدت إصابة 37 شخصا في رحفوت نتيجة سقوط صواريخ إيرانية.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 6 مواقع في تل أبيب بشكل مباشر بصواريخ إيرانية، في الليلة الثانية من المواجهات المدمرة بين إيران وإسرائيل.

فيما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، الأحد، عن مصدر مطلع قوله إن بعض الصواريخ التي قصفت تل أبيب فجر اليوم مزودة برؤوس حربية تصل إلى 1.5 طن، وهي شديدة الانفجار.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة ومبان سكنية واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

ومن جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تل أبيب بعد ليلة صاروخية عنيفة دمار ومفقودون
رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني يتألم: "صباح حزين وصعب على إسرائيل"
8 قتلى و200 جريح في هجمات صاروخية متبادلة بين إيران والكيان الغاصب
إسرائيل تغلق أكبر حقول الغاز خشية الضربات الإيرانية
حكومة الاحتلال تغلق مطار بن غوريون حتى إشعار آخر
صور توثق حجم الدمار الذي خلفته الصواريخ الإيرانية في "ريشون لتسيون" جنوب تل أبيب
صفارات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل ومواقع قرب البحر الميت بعد اشتباه بتسلل مسيرة
صافرات الرعب تدوي في أكثر من 15 مستوطنة صهيونية قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية.
الشيخ نعيم قاسم: القصف الإسرائيلي لن يمر من دون عقاب
غارات صهيونية غادرة تستهدف جنوبي لبنان
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك