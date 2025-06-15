رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني يتألم: "صباح حزين وصعب على إسرائيل"

علق رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني يتسحاق هرتصوغ، على الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل ليلة الأحد، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات وتدمير مبان سكنية، واصفا الحدث بأنه "صباح حزين وصعب"، حيث أشار هرتصوغ اليوم الأحد إلى الوفيات في إسرائيل، نتيجة إطلاق الصواريخ الإيرانية، قائلا: "هذا صباح حزين وصعب للغاية، قتل أخواتنا وإخواننا وأصيبوا ليلا بهجمات إيرانية ضد الإسرائيليين في بات يام وتمرة ومجتمعات أخرى".

وأضاف: "أشارك العائلات الحزن الشديد وأتألم من الخسارة الفادحة، أصلي من أجل شفاء الجرحى ومكان المفقودين".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت صباح اليوم، بمقتل 6 إسرائيليين وإصابة أكثر من 100 وفقدان 35 في منطقة بات يام وسط إسرائيل، فيما أكدت إصابة 37 شخصا في رحفوت نتيجة سقوط صواريخ إيرانية.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 6 مواقع في تل أبيب بشكل مباشر بصواريخ إيرانية، في الليلة الثانية من المواجهات المدمرة بين إيران وإسرائيل.

فيما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، الأحد، عن مصدر مطلع قوله إن بعض الصواريخ التي قصفت تل أبيب فجر اليوم مزودة برؤوس حربية تصل إلى 1.5 طن، وهي شديدة الانفجار.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة ومبان سكنية واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

ومن جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.