8 قتلى و200 جريح في هجمات صاروخية متبادلة بين إيران والكيان الغاصب

أفادت وسائل إعلام جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بأن الهجومين الصاروخيين اللذين شنتهما إيران على إسرائيل أسفرا عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين، في وقت أعلنت فيه طهران استخدام صواريخ باليستية دقيقة وطائرات مسيرة في العملية، كما أشارت التقارير إلى فقدان 35 شخصا في بلدة بات يام جنوبي تل أبيب جراء الضربات الإيرانية، حيث ذكرت وسائل إعلام العدو أن 50 صاروخا أطلقت من إيران في الدفعة الثانية من الهجوم، اليوم الأحد.

في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن دفعة صاروخية ب 100 رأس حربي انطلقت إلى إسرائيل، مساء السبت، إذ أشار التلفزيون الإيراني إلى أن الهجوم على إسرائيل تم بالصواريخ والطائرات المسيرة.

كما نقلت وكالة أنباء فارس عن مصدر مطلع قوله إن الصواريخ التي استخدمت في الجولة الجديدة من الهجمات على تل أبيب، فجر الأحد، كانت مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار، حيث بيّن المصدر إنه في الجولة الجديدة من الرد على إسرائيل، استخدم الحرس الثوري الإيراني صاروخ حاج قاسم الباليستي التكتيكي الموجه والمزود بوقود صلب.

بالمقابل، أعلن الجيش الاحتلال، فجر الأحد، تنفيذه لموجة هجمات واسعة النطاق في طهران على البنية التحتية لمشروع الأسلحة النووية الإيراني ومنشآت تخزين الوقود، حيث ذكر الجيش في بيان: نفذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، بتوجيه استخباراتي موجة هجمات واسعة النطاق في طهران استهدفت عدة أهداف لمشروع الأسلحة النووية الإيراني، بما في ذلك مقر وزارة الدفاع الإيرانية، ومقر قيادة المشروع النووي، وأهدافا أخرى.