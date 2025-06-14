صور توثق حجم الدمار الذي خلفته الصواريخ الإيرانية في "ريشون لتسيون" جنوب تل أبيب

وثقّت صور حجم الدمار الذي خلفته الصواريخ الإيرانية في "ريشون لتسيون" جنوب تل أبيب وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة العشرات، إذ أصابت صواريخ إيرانية "أهدافا حساسة" في قلب تل أبيب، وذلك ضمن عملية "الوعده الصادق 3" التي أطلقها الحرس الثوري، ردا على الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن "مقر وزارة الحرب الإسرائيلية في منطقة كريات تل أبيب، إلى جانب مبنى وزارة الأمن، تعرضا لأضرار مباشرة جراء القصف الصاروخي الإيراني".

وبحسب الصور الأولى المتداولة من تل أبيب، فإن الصواريخ سقطت رغم وجود منظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات التابعة لإسرائيل وبدعم من حلف الناتو.

وكان الجيش الصهيوني قد شنّ عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد إيران فجر الجمعة، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية.

فيما صرّح المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الجمعة بأن القوات المسلحة الإيرانية ستستخدم القوة، ولن تفلت إسرائيل من مسؤوليتها على الجريمة. وشدد على أنه "لن يكون هناك أي تهاون" في هذا الأمر.

كذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.