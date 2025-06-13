الشيخ نعيم قاسم: القصف الإسرائيلي لن يمر من دون عقاب

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، العدوان الإسرائيلي سيترك آثاره الكبيرة على استقرار المنطقة ولن يمر من دون رد وعقاب.
وقال الشيخ قاسم في بيان ان " الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى في الموقع المتقدم للنموذج الإستثنائي الأصيل والحر والداعم للشرفاء في العالم"، مشيرا الى انه " لن يتمكن العدو الإسرائيلي ومعه أميركا من التأثير في خيارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا التأثير في دورها".
وتابع، ان "إيران ستزداد عزة وصلابة وسيندم الكيان الإسرائيلي على همجيته ووحشيته"ـ لافتل الى ان " نؤيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حقوقها وموقفها وفي كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن نفسها وخياراتها".
واكد الأمين العام لحزب الله: " لن يجني العدو الإسرائيلي المجرم وراعيته الطاغوتية أميركا إلا الخزي والعار والخسران"، مضيفا " إننا في حزب الله ومقاومتنا الإسلامية وشعبنا المجاهد مُتمسكون بِنهجنا ومقاومتنا".
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