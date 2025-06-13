سوريا - لبنان - فلسطين

الشيخ نعيم قاسم: القصف الإسرائيلي لن يمر من دون عقاب


أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، العدوان الإسرائيلي سيترك آثاره ‏الكبيرة على استقرار المنطقة ولن يمر من دون رد وعقاب.

وقال الشيخ قاسم في بيان ان " الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى في الموقع المتقدم للنموذج الإستثنائي الأصيل والحر والداعم للشرفاء في العالم"، مشيرا الى انه " لن يتمكن العدو الإسرائيلي ومعه أميركا من التأثير في خيارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا التأثير في ‏دورها".

وتابع، ان "إيران ستزداد عزة وصلابة وسيندم الكيان الإسرائيلي على همجيته ووحشيته"ـ لافتل الى ان " نؤيد الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية في حقوقها وموقفها وفي كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن نفسها وخياراتها".

واكد الأمين العام لحزب الله: " لن يجني ‏العدو الإسرائيلي المجرم وراعيته الطاغوتية أميركا إلا الخزي والعار والخسران"، مضيفا " إننا في حزب الله ومقاومتنا الإسلامية وشعبنا المجاهد مُتمسكون بِنهجنا ومقاومتنا".

 

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الشيخ نعيم قاسم: القصف الإسرائيلي لن يمر من دون عقاب
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