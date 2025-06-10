مسلسل اغتيالات في إدلب.. استهداف قيادي ضمن "حراس الدين"الارهابي

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء (10 حزيران 2025)، عن طبيعة مسلسل الاغتيالات التي شهدتها مناطق زراعية شرق مدينة إدلب السورية، وسط ترجيحات بأن أحد ضحايا العمليات من جنسية غير محددة.

وقال مصدر إن "منطقتين زراعيتين شرق إدلب تعرضتا لعمليتي استهداف بواسطة طائرات مسيرة يُشتبه بأنها تابعة للتحالف الدولي، حيث استهدفت العملية الأولى دراجة نارية، والثانية مركبة على طريق رئيسي".

وأضاف أن "خمس جثث رُصدت، اثنتان مجهولتا الهوية، وثلاثة تم التعرف على هويتهم، وتبين أنهم تابعون لتنظيم "حراس الدين"الارهابي المرتبط بتنظيم القاعدة الارهابي والمصنف من أكثر التنظيمات تطرفًا في المشهد السوري".

وأكد أن "أحد القتلى يدعى "أبو أسامة"، مع عدم التأكد بشكل دقيق بسبب تمزق أجزاء جثته إثر استهداف المركبة التي كان يقودها برفقة شخصين آخرين".

وأشار إلى أن "هذه العملية هي الرابعة من نوعها خلال الأشهر الماضية التي تستهدف تنظيم "حراس الدين" الارهابي بطائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي، في إشارة إلى الطائرات الأمريكية التي تعتبر التنظيم من أبرز مصادر التهديد المباشر لمعسكراتها وارتالها المنتشرة في مناطق".