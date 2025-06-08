العدوان على غزة.. 108 شهيدًا و393 مصابًا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد (8 حزيران 2025)، عن استشهاد 108 شخصًا وإصابة 393 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت 108 شهيدًا و393 مصابًا خلال 24 ساعة الماضية"، مبينةً أن "عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأضاف البيان أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 54,880 شهداء و126,227 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.