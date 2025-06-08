حركة حماس تكشف خطا عريضا من خططها في حرب استنزافها ضد الجيش الإسرائيلي وسيناريو نهاية نتنياهو

أعلنت حركة "حماس" أنها تدير حرب استنزاف ضد القوات الإسرائيلية في غزة رغم جهوزيتها لصفقة شاملة، متهمة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالجري وراء أوهام "النصر المطلق"، حيث ذكرت حماس في بيان، اليوم الاحد: "المقاومة تدير حرب استنزاف ردا على الإبادة ضد المدنيين، وتفاجئ العدو يوميا بتكتيكات ميدانية متجددة".

وأضافت: "تصعيد الاحتلال عمليته العسكرية يفاقم خسائره، ويدفع أسراه نحو المجهول، ولا حل إلا عبر صفقةٍ شاملة، وهو ما يرفضه نتنياهو.

وتابعت الحركة، "النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو ليس سوى وهمٍ يضلل جمهورَه".

فيما ختمت حماس بيانها بالقول: "الحرب التي أرادها نتنياهو بلا نهاية تحوّلت إلى عبء يومي، وستكون نهايته السياسية والشخصية، بعد سقوط وهم الحسم السريع".