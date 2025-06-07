صحة غزة.. 95 شهيدًا و304 مصابين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت (7 حزيران 2025)، عن استشهاد 95 شخصًا وإصابة 304 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الساعات الـ 48 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، تابعته "بغداد اليوم"، أن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت 95 شهيدًا و304 مصابين خلال 48 ساعة الماضية"، مبينةً أن "عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأضاف البيان أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 54,772 شهيدًا و125,834 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023"، مشيرا الى أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 4,497 شهيدًا و13,793 إصابة".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.