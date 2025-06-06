جوزيف عون: العدوان الإسرائيلي على محيط بيروت رسالة إلى واشنطن وهو ما لن يرضخ له لبنان أبدا

أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، على محيط العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد جوزيف عون أن "هذه الاستباحة السافرة لاتفاق دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة دينية مقدسة، إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا".

واعتبر عون أن هذا الهجوم، "رسالة يوجهها مرتكب هذه الفظاعات، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها ومبادراتها أولا، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها، وهو ما لن يرضخ له لبنان أبدا".

هذا واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن "غارات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت استهداف ممنهج ومتعمد للبنان واستقراره"، مشددا على أن "الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكا للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701".

وأكد سلام أنه "يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وردع إسرائيل وإلزامها بالانسحاب من أراضينا المحتلة".

وأفاد مصدر صحفي في لبنان مساء اليوم، بأن المقاتلات والمسيّرات الإسرائيلية شنت عدد كبير من الغارات على عدة مبان في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد توجيه إنذارا بالإخلاء لعدد من سكان أحياء محددة في الضاحية.

يشار إلى أنه منذ سريان وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، خرقت تل أبيب الاتفاق أكثر من 3000 مرة، مخلفة مئات الشهداء والجرحى، فيما يؤكد "الحزب" أنه التزم بالجانب الذي يعنيه من الاتفاق.