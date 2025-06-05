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غارة صهيونية غادرة على منطقة القائم بالضاحية الجنوبية لبيروت
سوريا - لبنان - فلسطين
غارة صهيونية غادرة على منطقة القائم بالضاحية الجنوبية لبيروت
وكالة انباء براثا
125
2025-06-05
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