الفيتو الأمريكي يُسقط مشروع قرار أممي بشأن غزة

فشل مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، في تبنّي مشروع قرار جديد بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) لإسقاط المشروع.

وجاء مشروع القرار ضمن مساعٍ أممية لوقف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، إلا أن واشنطن عارضته بشدة، معتبرة أن بنوده "غير متوازنة ولا تخدم جهود الوساطة القائمة"، بحسب مصادر دبلوماسية.

ويعد هذا الفيتو استكمالًا لموقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل في المحافل الدولية، وسط تزايد الانتقادات العالمية لموقف واشنطن حيال الحرب المستمرة في غزة.