غزة .. 97 شهيدًا و440 مصابًا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، عن استشهاد 97 شخصًا وإصابة 440 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت 97 شهيدًا و440 مصابًا خلال 24 ساعة الماضية"، مبينةً أن "عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأضاف البيان أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 54,607 شهداء و125,341 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023". وأشار إلى أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 4,335 شهيدًا و13,300 إصابة".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.