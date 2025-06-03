مقتل وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل جندي على الأقل وإصابة آخرين جراء حدث أمني صعب مستمر في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأضافت أن سلاح الجو الإسرائيلي سارع لتقديم غطاء جويا للقوات البرية.

وتحدثت وسائل الإعلام عن إلقاء طائرة مسيرة قنبلة نحو قوة من الجيش أسفرت عن عدة إصابات بينها خطيرة.

كما أشارت إلى وقوع اشتباكات مسلحة مباشرة بين قوات الجيش وعناصر من "حماس" في حي الشجاعية.

بدوريها أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الحدث الأمني الخطير لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، وسط تعتيم إعلامي مشدد تفرضه الرقابة العسكرية الإسرائيلية مع استمرار التحليق المكثف للمروحيات الإسرائيلية فوق المنطقة، في ظل محاولات محمومة لإخلاء المصابين وتأمين انسحاب القوات.