مجزرة في رفح.. 24 شهيدًا وأكثر من 200 مصاب بقصف إسرائيلي استهدف مركز مساعدات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، استشهاد 24 مواطنًا وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف الآلاف المتوجهين إلى مركز للمساعدات غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن "مدفعية الاحتلال وطائراته أطلقت قذائفها ونيرانها صوب النازحين خلال انتظارهم قرب نقطة توزيع المساعدات الإنسانية في محيط منطقة دوار العلم غرب مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 24 مواطنًا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح".

من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن "عشرات الفلسطينيين استشهدوا في مواقع توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأشارت إلى أن العشرات استُشهدوا وأصيبوا يوم أمس أيضًا، أثناء انتظارهم الحصول على الطعام من مراكز التوزيع، مؤكدة أن هذه الأحداث تُظهر مدى خطورة النظام الجديد لتوزيع المساعدات، وافتقاره الكبير إلى الإنسانية والفعالية.

ولفتت المنظمة إلى أنه مع اقتراب بنوك الدم من النفاد، اضطر الفريق الطبي نفسه إلى التبرع بالدم لعلاج المصابين، مشددة على أن استخدام المساعدات الإنسانية سلاحًا على هذا النحو قد يُشكل جريمة ضد الإنسانية.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، قد قال في وقت سابق إن "توزيع المساعدات بالآلية الجديدة "فخ مميت" في غزة، وعلى إسرائيل رفع الحصار والسماح للأمم المتحدة بوصول آمن لإدخال المساعدات وتوزيعها في القطاع".

يذكر أن النظام الجديد لتوزيع المساعدات حصر مناطق التوزيع بـ 3-4 مواقع بعدما كان التوزيع ينتشر على 400 نقطة سابقًا، ما أجبر السكان على الانتقال إلى مسافات بعيدة للحصول عليها.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54,470 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,693 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لم يتم الوصول إليهم.