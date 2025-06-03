سوريا - لبنان - فلسطين

الصحة الفلسطينية: 40 شهيدًا و208 مصابين بغزة خلال 24 ساعة


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، عن استشهاد 40 شخصًا وإصابة 208 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت 40 شهيدًا، و208 مصابين خلال 24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 54,510 شهداء و124,901 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".وأضاف البيان أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 4,240 شهيدًا، و12,860 إصابة".

 وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

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