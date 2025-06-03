سوريا - لبنان - فلسطين

إعلام إسرائيلي: مقتل وإصابة 5 جنود بغزة واستهداف مروحية الإخلاء


أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة 5 جنود من الجيش الإسرائيلي بحادث وصفته بـ"الصعب والخطير" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت ‌‏مواقع إخبارية إسرائيلية أن 3" جنود قتلوا وأصيب 2 في استهداف سيارة عسكرية في جباليا، وحاولت 3 مروحيات عسكرية إجلاء الجنود الجرحى إلا أن العملية فشلت بسبب كثافة النيران، وتعرض المروحيات لصواريخ مضادة".

وأشارت إلى أن "إطلاق النار استمر في جباليا، والمزيد من طائرات الإنقاذ التابعة للجيش تتجه نحو مكان الحادث".

وقالت مواقع إسرائيلية أخرى، إنه "جرى إطلاق قذيفة محلية (ياسين 105) على مبنى كان يتواجد فيه جنود في جباليا ما أوقع قتلى ومصابين، كما تم إطلاق قذيفة أخرى باتجاه مروحية الإخلاء".

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