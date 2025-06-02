سوريا - لبنان - فلسطين

ما هذا الدلال !!؟؟ واشنطن توافق على دمج مقاتلين من الإيغور ودول مجاورة بالجيش السوري


أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي لسوريا توماس باراك، اليوم الاثنين، موافقة واشنطن على خطة قدمتها دمشق لدمج آلاف المقاتلين الأجانب في الجيش السوري، معظهم من الإيغور ودول أخرى.

ونقلت رويترز عن باراك قوله، إن "الولايات المتحدة وافقت على خطة القيادة السورية الجديدة لدمج آلاف المقاتلين الأجانب السابقين من المعارضة المسلحة في الجيش الوطني، شريطة أن يتم ذلك بشفافية".

وقال ثلاثة مسؤولين دفاعيين سوريين إنه "بموجب الخطة، سينضم نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الأويغور من الصين ودول مجاورة، إلى وحدة حديثة التأسيس، وهي الفرقة 84 من الجيش السوري، والتي ستضم سوريين أيضًا".

وردًا على سؤال من رويترز في دمشق عما إذا كانت واشنطن قد وافقت على دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد، قال توماس باراك، السفير الأمريكي لدى تركيا، والذي عُيّن مبعوثًا خاصًا لترامب إلى سوريا الشهر الماضي: "أعتقد أن هناك تفاهمًا وشفافية".

وأضاف أنه من "الأفضل إبقاء المقاتلين، وكثير منهم مخلصون جدًا للإدارة السورية الجديدة، ضمن مشروع الدولة بدلًا من إقصائهم. ويُعدّ مصير الأجانب الذين انضموا إلى هيئة تحرير الشام خلال الحرب الدائرة منذ 13 عامًا بين الجماعات المتمردة والرئيس بشار الأسد من أكثر القضايا شائكة التي تعيق التقارب مع الغرب منذ أن أطاحت هيئة تحرير الشام، وهي فرع سابق لتنظيم القاعدة، بالأسد واستولت على السلطة العام الماضي".

وحتى أوائل أيار على الأقل، كانت الولايات المتحدة تطالب القيادة الجديدة باستبعاد المقاتلين الأجانب من قوات الأمن بشكل عام.

لكن نهج واشنطن تجاه سوريا تغير بشكل حاد منذ جولة ترامب في الشرق الأوسط الشهر الماضي.

ووافق ترامب على رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد، والتقى بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في الرياض، وعيّن باراك، وهو صديق مقرب، مبعوثًا خاصًا له.

وقال مصدران مقربان من وزارة الدفاع السورية لرويترز إن "الشرع وحاشيته كانوا يجادلون مع محاورين غربيين بأن جلب مقاتلين أجانب إلى الجيش سيكون أقل خطورة على الأمن من التخلي عنهم، الأمر الذي قد يدفعهم إلى فلك تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش".

والسؤال الذي يطرح نفسه لو ان العراق بعد سقوط الطاغية المقبور قد جلب مقاتلين من ايران ودول مجاورة فهل ستقبل امريكا بذلك فضلا عن الاتهامات المتكررة للعراق بانه تابع لايران وياتمر باوامرها فما الفرق بين العراق وسوريا علما ان المقاتلين الاجانب في سوريا هم ارهابيون بامتياز 

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