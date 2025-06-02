سوريا - لبنان - فلسطين

صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب


دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الاثنين، في القدس وتل أبيب إثر صاروخ من اليمن.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب الكبرى إثر إطلاق صاروخ من اليمن"، مضيفة "صفارات الإنذار دوت في 160 موقعا بإسرائيل نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن واعتراضه". 

الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، "رصد إطلاق صاروخ من اليمن والمنظومات الدفاعية تعمل على اعتراضه  وأضاف "تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بعد إطلاق صاروخ من اليمن"، كاشفا "اعترضنا صاروخا واحدا أطلق من اليمن".

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