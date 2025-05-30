عملية سطو تفرغ مستشفى في غزة.. حتى إطارات سيارات الإسعاف

تعرض المستشفى الأمريكي في منطقة الزوايدة بوسط قطاع غزة لعملية سطو، تم خلالها نهب كافة محتوياته.

وذكرت وسائل إعلامية، أنه "تمت سرقة كافة محتويات المستشفى حتى دواليب سيارات الإسعاف وبطارياتها".

وفي 24 ايار الجاري، أعلنت عملية الفارس الشهم 3، الموجهة من دولة الإمارات لمساعدة سكان قطاع غزة عن سرقة حمولة 23 شاحنة مساعدات بعد دخولها إلى غزة في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية.

وذكرت العملية في بيان، شهد يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي إدخال عدد من الشاحنات المحملة بالطحين ولوازم تشغيل المخابز إلى المخازن، موضحة أنه "كان من المخطط دخول 103 شاحنات إضافية تحمل الطحين والغاز والزيت والملح والسكر، وغيرها من المستلزمات لتشغيل المخابز، لكن لم يدخل سوى عدد قليل من الشاحنات".

وأكدت أن "ما تم السماح بإدخاله لم يتجاوز 24 شاحنة، ولم تصل فعليا إلى المخازن سوى حمولة شاحنة واحدة فقط".

وأوضحت أن "السبب يعود إلى إصرار الجيش الإسرائيلي على فرض مسارات عبور غير آمنة، تعرضت خلالها الشاحنات لأعمال نهب وسرقة، داخل المنطقة "المصنفة حمراء" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ما أدى إلى فقدان معظم حمولتها"