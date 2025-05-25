توجيه رسمي لمراجعة أسماء المحال التجارية في السيدة زينب (ع)

وجه مجلس مدينة السيدة زينب (ع) في محافظة ريف دمشق، أصحاب المحال التجارية بإعادة النظر بتسمياتهم التجارية.

وأصدر المجلس اليوم الأحد، تعميماً حمل توقيع رئيس مجلس مدينة السيدة زينب محمد حسام الحلبي، موجهًا إلى أصحاب المحلات التجارية والعيادات والمكاتب السياحية والمستشفيات، يطلب منهم مراجعة أسماء مؤسساتهم لتتوافق مع ما وصفه بـ"قيم الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وانسجامًا مع سياسة تعزيز التنوع الثقافي والديني والعرقي التي تتبناها الدولة".

وأكد التعميم على أهمية تسمية المؤسسات التجارية (بما يعكس) روح الانتماء الوطني الجامع وتعددية المجتمع السوري، ويسهم في جذب السياحة متعددة الجنسيات"، داعيًا أصحاب الفعاليات التجارية إلى مراجعة تسميات محالهم والتأكد من أنها تُعزز قيم الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، و تبتعد عن أي إيحاءات تُظهر انحيازًا لانتماء ديني، طائفي، عرقي، أو سياسي، تساهم في تعزيز صورة المنطقة كوجهة سياحية واقتصادية جامعة".