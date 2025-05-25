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الشيخ نعيم قاسم: المقاومة نقلت لبنان من الضعف إلى القوة


أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن عيد المقاومة والتحرير يمثل محطة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث نقل البلاد من حالة الضعف إلى موقع القوة، وأتاح للبنانيين أن يعيشوا الكرامة والسيادة.

وفي كلمة له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أوضح الشيخ قاسم أن الاحتلال الإسرائيلي حاول فرض اتفاق 17 أيار على لبنان، غير أن المقاومة الشعبية والوطنية حالت دون تمريره، معتبرًا ذلك محطة مهمة في مسار المواجهة مع العدو.

وأشار إلى أن تصميم المقاومة وإرادتها منذ عام 1982 جعلت الاحتلال الإسرائيلي يدرك استحالة استقراره على الأراضي اللبنانية، لافتًا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي حاول قبل عام 2000 التوصل إلى اتفاق مع لبنان، إلا أن الرفض اللبناني حال دون ذلك، ما اضطر الاحتلال إلى الانسحاب ليلًا وترك عملائه خلفه.

وأكد الشيخ قاسم على ان الانسحاب الإسرائيلي هو انتصار كبير جدًا تحقق بفضل تضحيات الشعب اللبناني والمقاومة، التي أجبرت العدو على الانسحاب دون أي قيد أو شرط، مشيرا الى أن هذا الإنجاز يشكل علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي.

وأضاف أن تحرير الجنوب اللبناني عام 2000 شكّل محطة محورية في تاريخ لبنان والمنطقة، وساهم في تعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن المنطقة الحدودية بعد التحرير لم تشهد أي فتنة طائفية أو مذهبية، ولم تُسفك فيها دماء.

وأوضح الشيخ قاسم، أن هذا الإنجاز التاريخي غيّر مسار المنطقة على المستويات السياسية والثقافية والجهادية، ونقل الشعب اللبناني من حالة الإحباط والخنوع إلى نهج المقاومة والأمل، ما جعل من المقاومة دعامة أساسية لمستقبل لبنان القوي.

وأكد أن طرد الاحتلال الإسرائيلي بعد 22 عامًا من احتلاله جنوب لبنان أظهر بوضوح أهمية المقاومة ودورها المحوري في رفع مكانة لبنان على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على أن المقاومة تحوّلت بعد عام 2000 إلى مكوّن أساسي من مكونات الكيان اللبناني، نظرًا لبقاء التهديد الإسرائيلي قائمًا.

وأشار الشيخ قاسم إلى أن الفضل في تحقيق التحرير يعود أولًا إلى الله، ثم إلى الإمام المغيب موسى الصدر، وقادة المقاومة الشهيد الشيخ راغب حرب، والشهيد السيد عباس الموسوي، والشهيد السيد حسن نصرالله، الذين أسسوا لهذا المسار وواصلوا نهجه حتى تحقق النصر.

وشدد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، على أن نشأة المقاومة في لبنان كانت ضرورة حتمية لمواجهة العدو الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يبقى لبنان من دون مواجهة مستمرة للاحتلال والعدوان.

وأوضح الشيخ قاسم أن المقاومة هي الحل الطبيعي عندما لا يكون الجيش قادرًا على المواجهة، وهي السند الحقيقي له عندما يكون في موقع القوة، مشيرًا إلى أن المقاومة ليست خيارًا طارئًا بل مسار متكامل يتبدى أحيانًا في القتال والردع، وأحيانًا أخرى في الصمود والاستعداد المستمر.

وأكد أن المقاومة في لبنان هي مقاومة دفاعية بامتياز، تنطلق من رفض الاحتلال ومبدأ عدم الاستسلام، معتبرًا أن ما تحقق من انتصارات ضد العدو الإسرائيلي أسهم في إنهاء قدرة هذا العدو على التوسع داخل الأراضي اللبنانية، كما أحدث تحولاً في الداخل الفلسطيني وضع كيان العدو على طريق الزوال.

وأضاف أن المقاومة لا تسكت على الضيم، وإن كانت تصبر وتعطي وقتًا، فإنها تبقى على جهوزية دائمة، محذرًا من أن الفشل في أداء الدولة قد يفتح الباب أمام خيارات أخرى.

وفي سياق حديثه عن العدوان في المنطقة، قال الشيخ قاسم إن الولايات المتحدة تتحمّل المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان، مشيرًا إلى أنها كانت ولا تزال الراعي الأساسي للحروب في لبنان، وغزة، واليمن، وسائر الساحات.

وتابع الشيخ قاسم أن أمريكا، رغم قوتها، لم تستطع الاستمرار في اليمن، واضطرت إلى الانسحاب بفعل صمود الشعب اليمني، الذي قدم التضحيات من أجل غزة وفلسطين والكرامة العربية والإنسانية، دون أن تتمكن واشنطن من ثنيه عن مواقفه.

وقال الشيخ قاسم، "لا تطلبوا منا شيئًا بعد الآن، فلتتوقف إسرائيل عن عدوانها، ولتُفرج عن الأسرى، وبعدها لكل حادث حديث"، مشددًا على أن المقاومة ستبقى جاهزة لكل الاحتمالات.

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