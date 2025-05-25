القسام تعلن عن تنفيذ عملية مركبة استهدفت قوات الإحتلال في غزة

أعلنت "كتائب القسام" أنها نفذت عملية مركبة استهدفت قوة لجيش الإحتلال الإسرائيلي وأوقعت جنودها بين قتيل وجريح، بتفجير منزل ومدخل نفق والاشتباك مع الجنود الإسرائيليين.

وجاء في بيان الجناح العسكري لحركة "حماس": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تنفيذ عملية مركبة استهدفت قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق بلدة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وأضاف البيان: "حيث فجّر مجاهدونا المنزل بعدد من العبوات شديدة الانفجار وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح بعد انهيار المنزل".

وفي عملية ثانية قالت "كتائب القسام": "فجر مقاتلونا عين نفق في عدد من الجنود الذين وصلوا للمكان واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة، ورصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء، وذلك صباح يوم الثلاثاء 20 مايو".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بأن مروحيات عسكرية إسرائيلية قامت بنقل عدد من الجنود الجرحى إلى مستشفيي "تل هشومير" و"بلنسون"، على خلفية المعارك الدائرة في قطاع غزة.