بري في عيد المقاومة والتحرير: كنّا عظماء بالمقاومة كما بالديمقراطية

توجّه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بالتحية للذين لبوا نداء الأرض والإنسان قبل 25 عامًا وجادوا بأغلى ما يملكون صمودًا ومقاومة وشهادة دفاعًا عن الوطن وسيادته.

وأضاف في كلمته بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير": " تحية للمقاومين والشهداء الذين اختاروا استشهادهم في الأوقات والأزمنة المناسبة وتوجوا عظيم تضحياتهم دحرًا للعدوانية "الإسرائيلية" وصونًا للسيادة، وتحريرًا لمعظم الأرض من الاحتلال وانتصارًا للإرادة الوطنية الجامعة، فصنعوا للبنان في الخامس والعشرين من أيار عام 2000 عيدًا للنصر والتحرير".

كما توجه الرئيس بري بالشكر لمن لبّى نداء التنمية والوفاء وأنجز استحقاقًا وطنيًا دستوريًا ما كان ليكون على النحو الحضاري الذي أنجزه أبناء الجنوب بالأمس بمعزل عن إنجاز التحرير في ذلك اليوم المجيد"

وبارك بري "للبنان واللبنانيين عيد التحرير، وتوجه بالشكر لمن أثبتوا مجددًا أنهم كما هم عظماء في مقاومتهم وفي ديمقراطيتهم".

وختم رئيس المجلس بالقول: "الشكر لأبناء الجنوب على ثباتهم الذي لم ولن يتزعزع والتزامهم الراسخ بالتنمية والوفاء ولن يبدلوا تبديلًا، وكلّ استحقاق وطني، ولبنان واللبنانيين بخير".