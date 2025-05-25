لوائح "التنمية والوفاء" تحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية فوزاً كاملاً للوائح "التنمية والوفاء" في مدينتي صور والنبطية، بالإضافة إلى عدد كبير من البلدات والقرى، خاصة في المناطق الحدودية حيث اقترع الناخبون في مراكز أقيمت في مدينة النبطية.

شهدت مختلف مناطق الجنوب احتفالات عفوية ومسيرات سيَّارة، لا سيما في مدينتي صور والنبطية، حيث رفع المحتفلون أعلام حزب الله وحركة أمل، إلى جانب صور الشهداء والقادة، ورددوا هتافات تؤكد التمسك بخط الجهاد والمقاومة دفاعاً عن الأرض.

ومن بنت جبيل، حيث أعلن سيد المقاومة الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصرالله أن “”اسرائيل” أوهن من بيت العنكبوت”، مسطراً بذلك معادلة جديدة كسرت أسطورة “الجيش الذي لا يقهر”، عبر أهلها وأهالي الجنوب عن وفائهم للمقاومة واستمرارهم في نهجها رغم التحديات والعدوان المستمر.

من جهة أخرى، هنأ رئيس الحكومة نواف سلام وزارة الداخلية على إنجاز المرحلة الأخيرة من الانتخابات، مشيداً بالأجواء الديمقراطية التي سادت خلال اليوم الانتخابي. وأكد وزير الداخلية أحمد الحجار على أهمية استعجال عملية الفرز لإصدار النتائج واختتام استحقاق الانتخابات وفق الأصول القانونية.