سوريا - لبنان - فلسطين

المكتب السياسي لأنصار الله يهنئ حزب الله بمناسبة العيد 25 للمقاومة والتحرير


في بيان صادر عن المكتب السياسي لأنصار الله، تم تقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات لأمين عام حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان، وللشعب اللبناني بمناسبة العيد 25 للمقاومة والتحرير.

وأكد البيان أن هذه المناسبة تمثل تتويجاً للهزيمة المذلة للصهيوني وطرده من جنوب لبنان، مشيراً إلى أن انتصار المقاومة الإسلامية في 25 مايو 2000 يُعتبر متغيراً استراتيجياً مهماً في إطار الصراع العربي والإسلامي مع العدو الصهيوني.

كما أشار البيان إلى أن انتصار المجاهدين في حزب الله قد أعاد الثقة للأمة العربية والإسلامية بنفسها وإمكانياتها الذاتية. ولفت إلى أن انتصار حزب الله على العدو في عام 2006 قد رسم خطوط معادلات وقواعد اشتباك جديدة مع كيان الاحتلال.

وجدد المكتب السياسي لأنصار الله العهد والوفاء مع حزب الله والمقاومة، مؤكدين السير على خطى القادة الشهداء، وفي مقدمتهم السيد حسن نصر الله. كما أعربوا عن تضامنهم مع لبنان والمقاومة الإسلامية، مستنكرين الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية المتواصلة بحق الأراضي والسيادة اللبنانية.

ودعا البيان الأطراف اللبنانية إلى استلهام دروس التاريخ التي أكدت أن قوة لبنان كانت وستبقى في مقاومته الشريفة، وفي سلاحها الذي شكل توازن الردع مع العدو الصهيوني.

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المكتب السياسي لأنصار الله يهنئ حزب الله بمناسبة العيد 25 للمقاومة والتحرير
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