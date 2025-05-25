38 شهيدًا و204 مصابين في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد (25 أيار 2025)، عن استشهاد 38 شخصًا وإصابة 204 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت 38 شهيدًا، و204 مصابين خلال 24 ساعة الماضية"، مشيرةً إلى أن "هذه الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها".

وأضاف البيان، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 53,939 شهيدًا و122,797 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023"، لافتًا إلى أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 3,785 شهيدًا، 10,756 إصابة".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.