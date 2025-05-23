سوريا - لبنان - فلسطين

هجوم سيبراني يعطل أنظمة الدفع الإلكترونية في إسرائيل


أفادت وسائل إعلام عالمية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفع الإلكتروني والمقاصة بالبطاقات الائتمانية في إسرائيل تعرضت لانقطاعات جزئية بسبب هجوم إلكتروني جديد.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر إسرائيلية قولها، إن "هذا الهجوم أثر على عمليات الدفع في عدد من سلاسل متاجر الأغذية والأزياء والشركات الصغيرة التي تواجه صعوبات في معالجة المعاملات المالية".

ووفقا للتقارير الأولية، يعمل الخبراء الأمنيون على احتواء الهجوم واستعادة الخدمات بشكل كامل، فيما لم تعلن أي جهة رسمية عن تحمل المسؤولية عن هذا الاختراق حتى الآن.

يشار إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، حيث ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية في أكتوبر 2024، أن تل أبيب تحقق في إمكانية وقوع في هجوم سيبراني عليها بعد تعطل عمليات الدفع ببطاقات الائتمان، حيث وحسب الصحيفة، تعرضت شركة "شفا" الإسرائيلية، التي توفر الاتصالات بين مختلف شركات الدفع لمعاملات بطاقات الائتمان، لانقطاعات ومنعت عمليات الدفع.

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