وزير الخارجية الأمريكي: السلطات الانتقالية في سوريا قد تنهار بعد أسابيع قليلة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن السلطات الانتقالية في سوريا قد تنهار بعد أسابيع قليلة، مما سيؤدي إلى انزلاق البلاد نحو حرب أهلية واسعة النطاق.

وقال ماركو روبيو ان سوريا قد تكون على بعد أسابيع من "حرب أهلية شاملة" مشيرا الى ان الانهيار المحتمل للسلطة الانتقالية السورية قد يكون على بعد أسابيع لا أشهر

واوضح روبيو خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: "الأمر لا يتعلق بالسلطات الانتقالية، لا نعتقد أنها تسبب ضررا. المشكلة تكمن في عناصر أخرى على الأرض تُشكل تهديدا. علينا حماية ليس فقط من يدخلون البلاد، بل أيضا من قد يُجبرون على المغادرة. يجب أن نكون مستعدين للإجلاء، وأن نضع خططا للحماية من الهجمات".

وأكد أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر، وأن الولايات المتحدة لا تستبعد احتمال سقوط الحكومة المؤقتة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة وانزلاق الوضع إلى "حرب أهلية واسعة النطاق".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض يوم 14 مايو، في أول لقاء يجمع بين زعيمي الولايات المتحدة وسوريا منذ 25 عاما.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده ستبدأ برفع العقوبات التي فرضت على دمشق لعقود خلال حكم حافظ الأسد وابنه بشار.