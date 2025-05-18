سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش الصهيوني يخرج المستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة


 

 

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الجيش الصهيوني تعمد بإخراج المستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة.

وذكرت الوزارة في بيان  إن "العدو يتعمد القتل المباشر للجرحى بمنع وصولهم للمستشفيات وبالاستهداف المباشر للمرضى والجرحى والأطقم الطبية داخل المستشفيات".

وأشار إلى أن "العدو يواصل منع إدخال الوفود الطبية التي تساعد في إجراء العمليات التخصصية والمعقدة للجرحى"، مؤكداً "منع الجيش الصهيوني الإمدادات الغذائية مما أدى الى وفاة 57 طفل بسبب تفشي المجاعة".

ولقد أعلن الجيش الصهيوني مساء الأحد عن بدء عملية عسكرية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة.

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