نبيه بري: لبنان ملتزم بالصبر والثبات، ولن يكون سليما طالما الجنوب يتعرض للعدوان

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، التزام بيروت الكامل باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حيث شدد بري على ضرورة أن تترجم لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق ما وعدت به بشأن تفعيل حضورها لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضح أن المطلوب بالدرجة الأولى هو أن تبادر الولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل باحترام هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن لبنان ملتزم بالاتفاق وقراره الحالي هو الصبر والثبات في مواجهة التحديات.

كما ذكر رئيس مجلس النواب اللبناني: "نحن ملتزمون بالاتفاق وقرارنا الآن هو أن نصبر وسنبقى صابرين، وكما قلت سابقا بالصبر نقاتلهم"، إذ أشار بري إلى أن لبنان لن يكون سليما ومعافى طالما أن الجنوب يتعرض للعدوان الإسرائيلي، موضحا أن لبنان جسم كامل مترابط الأجزاء، وأي خلل يصيب أحد أعضائه يؤثر تلقائيا على باقي الجسد.

يذكر أنه كان تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوما من الأراضي اللبنانية.

وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي، لكن إسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق ولا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان، فيما تشن يوميا غارات جوية مستهدفة عدة مناطق جنوب لبنان.