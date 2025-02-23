سوريا - لبنان - فلسطين

جيش الإحتلال يشن غارة جوية على الجنوب اللبناني قبيل تشييع الأمين العام وسيد الجنوب (قدس)


شنّ العدو الصهيوني، اليوم الأحد، غارات جوية على الجنوب اللبناني، وذلك قبيل انطلاق مراسم تشييع أمين عام حزب الله، الشهيد السيد حسن نصر الله (قدس)، حيث ذكرت وسائل إعلام لبنانية، بأن طيران العدو الحربي شن غارات عند اطراف بلدتي القليلة والسماعية، وعند اطراف بلدتي انصار والزرارية في جنوب لبنان، بالتزامن مع قرب انطلاق مراسم التشييع المرتقبة لشهيد الامة وصفيه الهاشمي (رضوان الله تعالى عليهم)، في مدينة كميل شمعون الرياضية، التي تستعد لاستقبال حشود المشيعين يوم صباح الأحد.

وكان حزب الله قد حدد موعد التشييع في ضاحية بيروت الجنوبية، بعدما حالت الظروف الأمنية لأشهر دون إقامة المراسم عقب اغتياله بضربة صهيونية غادرة في 27 أيلول/ سبتمبر 2024، إذ يتوقع أن تستمر المراسم حوالي ساعة، يليها موكب المشيعين إلى موقع الدفن المستحدث في قطعة أرض تقع بين الطريقين المؤديين إلى مطار بيروت الدولي.

ويرجح أن تكون صلاة الجنازة مشتركة في بيروت ليتم نقل جثمان الشهيد الطاهر السيد هاشم صفي الدين الرجل الثاني في حزب الله والذي اغتالته يد الغدر أيضا، بعد إنهاء مراسم دفن جثمان الشهيد الطاهر السيد حسن  نصر الله (قدس).

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