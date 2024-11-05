فوضى عارمة في الكيان الصهيوني بعد اقالة وزير الدفاع غالانت

افادت الانباء الواردة ان هناك فوضى عارمة في الكيان الصهيوني سواءا للمستوطنين وكذلك بالنسبة للسياسيين ايضا بسبب قيام المجرم نتنياهو باقالة وزير دفاعه المجرم غالانت

وقالت الانباء ان عوائل الاسرائيليين خرجوا في تظاهرات عارمة ضد الاقالة وحملوا المجرم نتنياهو المسؤولية كاملة وفشله عدم اعادة الاسرى الى عوائلهم

وعلى الصعيد السياسي شن زعيم المعارضة يائير لابيد انتقادات لاذعة ضد المجرم نتنياهو ووصفه بالفاشل في كل شي ودعا للخروج في تظاهرات ضده وقال ان نتنياهو يبيع أمن "إسرائيل" ومقاتلي "الجيش" من أجل بقاء سياسي سخيف

فيما قال أفيغدور ليبرمان: إذا كان بالإمكان استبدال وزير أمن في وسط القتال فإنه يمكن أيضاً استبدال رئيس حكومة فشل في منصبه

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي، غادي آيزنكوت: إن إقالة الوزير غالانت في هذا التوقيت تشكل تقويضاً للمصالح الوطنية، وإضعاف ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة، والإضرار بالقدرة على كسب الحرب وتحقيق أهدافه