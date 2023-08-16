سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان/ كوع الكحالة بين الأمس واليوم؟


د.إسماعيل النجار ||

 

 *16/08/2023  

 

 كوع الكحالة وعبد الحليم حافظ

يروي الفنان الراحل غسان مطر ( أبو غيفارا) في برنامج تلفزيوني مصري ، أن عبد الحليم حافظ كان السبب في طرده من تلفزيون لبنان حيث كان يعمل!

لماذا؟

يجيب غسان مطر ؛

كان لعبد  الحليم حفلة غنائية يوم 13/6/1967 في مدرج بيسين عاليه الذي كان يتسع لعشرين ألف إنسان ، وقد بيعت التذاكر كلها . إنه عبد الحليم الذي حضر مع بليغ حمدي يوم 2/6/

مع بداية العدوان الصهيوني على الجمهورية العربية المتحدة وسورية والضفة الغربية لنهر الأردن ، كنا نظن أننا أصبحنا قريبين جدًا من استرجاع فلسطين ، لكننا صعقنا عندما سمعنا الرئيس عبد الناصر يعلن استقالته يوم 9/6/1967 . أي قبل الحفل بأربعة أيام متحملًا مسؤولية الهزيمة العسكرية

والكلام كله لغسان : حبس عبد الحليم نفسه في فندق ستراند في شارع الحمراء في بيروت حيث كان يقيم مع بليغ ، لكنه أدرك حجم مسؤوليته أمام الناس وأمام المتعهد ، وأمام الحاحنا على إحيائه الحفل قال : أنا مش ممكن في هذه الأجواء والأيام السوداء أغني على قد الشوق ، أو صافيني مرة ، الناس عايزة تسمع حاجة تانية

قال غسان : ما رأيك أن تغني أغاني وطنية ، والناس في لبنان والوطن العربي مشدودةٌ للعمل الفدائي ؟

استساغ حليم الفكرة  ، وعلى الفور إتصل بالسفارة المصرية في بيروت ليطلب الإتصال بالشاعرين عبد الرحمن الأبنودي ومحمد حمزة طالبًا من كلٍ منهما كتابة أغنية عن العمل الفدائي..

وكان حمزة الأسرع في الاستجابة ، فأرسل كلمات أغنية : فدائي فدائي فدائي .. اموت أعيش ما يهمنيش .. ما دام علم العروبة باقي.

في الحفل المنتظر غنى حليم أغنية فدائي ، ولقيت استجابةً جماهيرية كبيرة من العشرين ألف حاضر ، ثم غنى حليم أغنية يا جمال يا حبيب الملايين ، ثم صورة صورة صورة ، لتلتهب أكف الآلاف ، حبًا وعشقًا ووطنيةً وعروبة ..

إنتهت الحفلة بهذا المهرجان الشعبي السياسي الناصري .

هنا يكشف غسان مطر أخطر نتائج الحفل المهرجان فيقول :

أمران حصلا مباشرةً خلال الحفل الذي كان تلفزيون لبنان ينقله مباشرةً على الهواء .. وبعده  هما :

إتصل بي المخرج غازي غربتيان ليقول لي أن هناك من سيكلمك بأمر الحفل المذاع الآن ..

ففوجئت برجلٍ يكلمني بلهجةٍ عسكرية قائلًا لي :

أنا الجنرال فرح أأمرك بقطع الإرسال فورًا .. فرددت عليه بالقول : كيف أقطع الإرسال ونحن تلفزيون لبنان موفرين كل الإنارة للحفل والتسجيل ومتفقين مع المتعهد للتغطية الإعلامية ؟

فقال فرح بلغته العسكرية :

اقطع الآن ولا تناقش ...

هنا يقول مطر أنه أقفل السماعة ولم يقطع الإرسال ، وفي اليوم التالي استُدعيت إلى مكتب مدير التلفزيون منير طقشي ليبلغني الإستغناء عن خدماتي ، وهكذا - يتابع غسان مطر ضاحكًا خرب عبد الحليم بيتي -

الأمر الثاني وهو الأخطر ( وتمعنوا بما حصل وأسقطوه على حالة اليوم )

- أن كوع الكحالة بعد النزول من عاليه حصلت عنده مشاكل بتعرض جماعات كتائبية وشمعونية لحضور الحفل العائدين ، وكسروا زجاج سيارات البعض وضربوا ركاب بعضها ، وربما كانوا ينتظرون مرور سيارة حليم لضربه ! فإقترحت عليه سلوك طريقٍ آخر من عاليه إلى بيروت من دون المرور بطريق الكحالة الخطر ..

وهكذا كان...

 

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