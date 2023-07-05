سوريا - لبنان - فلسطين

جِنين تقاتل باللحم الحَي..!


د. إسماعيل النجار ||

 

جِنين تقاتل باللحم الحَي في غياب أي ضمير عربي رسمي حَي

حَيَّ على الجهاد، حَيَّ على خير العمَل،

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ  وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ  وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،

هذا نَحن نعمل بديننا وعقيدتنا على درب مَن سبقونا من الأحرار نسير، وطريق ذات الشوكَة أصبَح بالنسبة إلينا أنعمَ من طريق الحرير لطالما أننا نسيرُ في مرضاة الله على خُطىَ سيدنا ومولانا الإمام الحُسَين(ع).

إسرائيل تُعَربد وتقتل وتقصف وتُدَمر في فلسطين بتواطئٍ مع السلطة الفلسطينية الفاسدة، التي تسعى إلى فرض هيبتها على أراضي الضفة خدمَةً لإسرائيل، بينما في شمالها ينتفض عرين الأسود وكتائب جنين والأقصى وسرايا القدس وعزالدين القسام وغيرهم بوجه العدو الصهيوني المُحتَل ومقاومتهِ وتأديبهِ على الجرائم التي يرتكبها كل يوم في المُدُن والأحياء والمعتقلات والمحاكم وغيرها من مراكز الشرطة والشاباك،

فلسطين السليبه تقاوم وتنزف من جنين بينما أبناء الجِلدَة يقفون مكتوفي الأيدي ويتفرجون على خيرة شبابنا تتساقط في القصف الهمجي الصهيوني على الأحياء،

إسرائيل دَمرت البُنَى التِحتيَّة للمخيم وجَرَّفَت الطرقات وقطعت المياه والكهرباء وقصفت المسجد وهجَّرَت الآف المواطنين،

والضمير العربي مُستَلقي إلى جانب أنور السادات والحسين بن طلال والملك عبدالعزيز،

بكل الأحوال نحن لا نتأمل من هؤلاء خيراً، وإنما الخير معقود في ناصية الأسود في جنين، ولا يصيبنا إلَّا ما كَتَبَ الله لنا،

والسلام.

 

بيروت في....

            5/7/2023

 

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التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
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