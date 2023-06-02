سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان بين سندان الموالاة ومِطرَقَة المُعارضة


د. إسماعيل النجار ||

 

لبنان بين سندان الموالاة ومِطرَقَة المُعارضه، وتَبَنِّي القِوَىَ المسيحية  ترشيح أزعور يهدف لتطيير فرنجيه،

[ لا زالت عملية شَد الحِبال بين ٨ و١٤ آذار في لبنان مستمِرَّة وسط ضبابية بعض المواقف السياسية لبعض الأطراف وفشل التيار الوطني الحُر التحَوُل إلى بيضَة قَبَّان في الإنتخابات كبديل عن وليد جنبلاط،

[ البطرَك الراعي استعجَل إتفاق الأفرقاء المسيحيين على إسم مُرَشح ليتسنى له طرحَهُ بمواجهة فرنجيه خلال زيارته لباريس، بشرط الذهاب نحو تسوية وليسَ جولة إنتخابات في المجلس النيابي تُطيح بأزعور وتأتي بفرنجية الذي أصبحَ يحظى بأغلبية تتخطى أل ٧٠ نائباً،

المعارضة المسيحية لترشيح الوزير سليمان فرنجيه تستخدِم تكتيكاً سياسياً جديداً عبر ترشيح أزعور، الأمر الذي ارتَدَّ سلباً على كتلة التيار الوطني الحُر التي أستنجَدَ رئيسهُ بمؤسِسَهُ لكي يقنع المعترضين منهم وعلى رأسهم سيمون أبي رَميا وألآن عَون بصوابية الخطوات التي قامَ بها باسيل من خلال توافقه مع الكتائب والقوات على ترشيح أزعور،

بينما كان للأطراف المعترضة رأي آخر ينادي بضرورة تضييق دائرة الخلاف مع الحليف السابق الأكبر (حزب الله) والتفاهم معه كَون التقارب مع الكتائب والقوات هوَ مرحَلي ولن يستمر طويلاً،

بدورِهِ الثنائي الوطني لا زالَ مُتَمَسِك بترشيح فرنجية على قاعدة هذا خيارنا وتعوا لنتفاهم أو نزلوا لنتنافس لكن خوف الطرف المقابل من تأمين النصاب والمنازلة في المجلس النيابي يدفعها إلى الإستمرار في التعطيل والذهاب نحو باريس علها تساعد بتأمين تسوية على حساب الأسمين المُرَشحَين، مع العلم أن إسم أزعور يُستَخدَم مادة للمقايضه وليس مرشح جَدِّي أو مُقنِع لهم (أي) على غِرار ميشال معوَّض، بينما فرنجية يُشكُلُ ثُقلاً بالنسبة للثنائي والقبول ببديل عنه ليسَ بالسهل وثمنه مرتفع جداً جداً فلا طاقة للفريق الآخر على دفعهِ،

إذاً الأمور ذاهبة نحو تصعيد سياسي وشعبي في الشارع مسؤول عنه حقد جبران باسيل السياسي الذي يرفض تأمين النصاب وانتحاب مرشح المقاومة، مع العلم أن حظوظ باسيل بالترشُح للرئاسة في هذه المرحلة هي صفر، والمنافس الوحيد له عند حزب الله هو فرنجيه، الغريب في الأمر أن تعطيل انتخاب فرنجيه هذه الدورة سيضعه في الدورة القادمة بوجه باسيل، الامر المستغرب أن باسيل كانَ يجب أن يتصرف خلاف ما يفعله الآن أي من الأفضل ازاحة فرنجية من طريقه عبر تسهيل وصوله الى الرئاسة فتخلو له الساحة بعد ٦ سنوات، لكن أحقاده اطبقت على عقله وقلبه ويبقى جعجع سيد الساحه المسيحية بفضلهِ،

 

(لا إنتخابات رئاسية عام 2023)

 

بيروت في..

             2/6/2023

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان بين سندان الموالاة ومِطرَقَة المُعارضة
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
موسكو توجه اتهاماً لواشنطن يخص الطيران في سوريا
سياسةُ تسكين الجبهات وتسخين القدس والضفة
سوريا.. سماع دوي انفجارات في محيط دمشق
الحربُ الدولية على النكبة سياسةٌ مقصودةٌ وأهدافٌ معلومةٌ
وفد سعودي يصل دمشق لمناقشة إعادة فتح سفارة المملكة
قسماً سنعبر..!
سياسيون لبنانيون أيتام برسم التَبَنِّي بعدما تَخَلَّىَ البُخاري عنهُم
السيد نصر الله محذرا كيان الاحتلال: أي خطأ قد يؤدي لحرب بالمنطقة سيقود كيان الاحتلال إلى الزوال
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك