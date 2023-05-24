لبنان/ بين تاريخ إسقاط إتفاق ١٧ أيار وتحرير الجنوب

د. إسماعيل النجار ||

بين تاريخ إسقاط إتفاق ١٧ أيار وتحرير الجنوب، قافلة طويلة من الشهداء زرعوا أجسادهم في الأرض وحَلَّقَت أرواحهم بين السموات السبع، بفضلهم نعيش اليوم بعزٍ وشموخٍ وكرامة،

أربعون عام لَم تتوقَف خلالها قافلة المقاومة عن السير وتقديم التضحيات زرعنا خلالها في الأرض أجمل الوجوه وأنقى النفوس، أرواحٌ طاهرة عانقت السماء فقط لأجل أن نبقى ونكون، وما أجمل العطاء عندما يكون طريقهُ هاشِميٍ حيدريٍ حُسيني رحلة طويلة بالتضحية والإباء بدأَت من محراب علي بن أبي طالب عليه السلام مروراً بكربلاء وصولاً إلى عصر بلال فحص والشيخ أسعد برو والسيد عباس الموسوي وراغب حرب وعماد مغنية وذو الفقار،

لَم ولَن تتوَقَّف هذه المسيرة لأن جنودها رضعوا من صدورٍ طاهرة حليب الكرامة والعنفوان،

إتفاق آل الجميل مع إسرائيل حطمته سواعد المجاهدين كما حطم رجال الله أسطورة الجيش الذي كانَ لا يُقهَر،

فبين التاريخين المجيدين رحلة طويلة وسيرة مقاومَة شعلتها لا زالت توقد الدم في قناديل النور وتنير دروبنا وصولاً الى القدس والأقصى،

مبروك للبنانيين الحالة الفريدة بإسقاط إتفاق العار والذُل الكتائبي القواتي مع العدو، ومبروك دحر الإحتلال وتحرير الجنوب،

وكل إنتصار وأنتم بخير

بيروت في...

24/5/2023

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