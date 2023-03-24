اللبنانيون يدفعون الضريبة..!

د. إسماعيل النجار ||

اللبنانيون يدفعون ضريبة إختيارهم وخيارهم ويواجهون الموت على سواعد أحفاد يوضاس وإبنُ مَلجَم في السلطة،

نَشفت الماء، وقَلَّ الحياء، وأصابهُما في وجوههما البهاء، نفوسٌ مريضة، وقحين، منافقين، مراوغين، لا يخجلون ولا يختشون ولا يحسبون للَّه حساب،

إنهُم عُبَّاد السُلطَة والمال، ظالمين، متوحشين، كَفَرَة، فَجَرَة، أبناء خَنا، لا يربطهم بالله ولا خيطٌ رفيع، كبيرهم وضيع، وصغيرهم شنيع، أفَّاقون، شُذاذ أفاق، ضِباع شَرِسَة، كِلاب نَجِسَة، خنازير مُحرَم أكلها، ثعابين خطيرة، غُدَد سرطانية،

ماذا بعد؟...

من أين علينا أن نستقي وننتقي الكلمات التي تليقُ بهم كمسؤولين عن جريمة إفقار ونهب لبنان خزينة وشعب وليس كمسؤولين عن الحكم في لبنان، هم مسؤولين وليسوا خَرج مسؤولية،

عملاء للخارج يعملون لحسابهِ ضد مصالح الناس،

والشعب الفقير.... وما أدراك ما الشعب الفقير؟ شعبٌ مُخدَّر لَم يصحى من غيبوبيتهُ بعد، شعبٌ إذا ضُرِبَ بالسياط أصبحَ لا يتألم لأنه تخدَّر واعتاد الذُل والإنبطاح!

شعبٌ لبناني كثير النَق والثرثَرَة لا تليق به الحياة هكذا رأى حُكامه لا زال رغم كل ما حصل له ويحصل يتحصن خلف الزعيم والزعيم يتحصن خلف السفارات والسفارات تتحصن بضعفهِ وخنوعه،

الدولار 140،000ليرة،

وقريباً رياض سلامة سيطالبكم بالإعتذار بعد أن تنتهي مسرحية محاكمتهِ، لأن هذه المحاكمة تحصل في غياب القاضي المُختَص نزيه والقاضي المُغَيَّب عادل،

أيها اللبنانيون أما اصمتوا وأما ثوروا على واقعكم، مَيِّزوا بينَ مَن عَزَّكُم وبينَ مَن أذَلَّكُم، بين مَن نَهَبكُم ليعيس أبناؤهُ في أفخم الشقق والقصور في لندن وباريس، وبين مََن ضَحَّىَ بولدِهِ لكي تكونوا أعزاء،

يا أيها المُخَدَرون أما آن الأوان لتستفيقوا وتَعوا ما الذي جرَي لكم وماذا ينتظركم هؤلاء اليوم يقومون بترتيب اوراقهم وتنظيف ملفات رياض سلامة في مسرحية محاكمة هزلية نهايتها مغادرة سلامة وعائلته خارج البلاد أما أنتم ستدفعون من إيداعاتكم وشقاء سنينكم وجَنَىَ أعماركم كامل الدين عن الدولة، أما هم سيتنعمون وبعد عشر سنوات سيعود أبناؤهم للحكم، جميعهم أورثَ ابناؤهُ السلطة والمال والجاه بفضلكم راجعوا أنفسكم وأنفضوا من حولهم انهم شياطين الارض في وطن الأرز، الذي يحكمهُ علي بابا والألف حرامي مُمَن حوله ويسيرون في ظلِّهِ وبحمايته.

اللهم إشهَد إني قد بَلَّلغت،

بيروت في.....

23/3/2023

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