لبنان/ زلزال پكين يضرب سواحل كسروان

د. إسماعيل النجار ||

زلزال پيجين يضرب سواحل كسروان ويصيب ١٤ آذار وما يُسمى المجلس الأَوطَىَ لرفع الإحتلال الإيراني في مَقتَل.

فور شيوع الخبر عبر وسائل الإعلام بآنَت الصدمَة والدهشَة على وجوه المسترزقين من جماعة السفارات في لبنان على إمتداد كامل المناطق التي يتواجدون عليها، وابتلَعُوا ألسنتهم، وبدا الوجوم على وجوههم المقيتة جَرَّاء الصدمة من هَول ما سَمِعوا وما كانوا لا يتوقعون، لأن هؤلاء الغلمان يعتاشون على النميمة ويسترزقون على التحريض وزرع الفِتَن،

الإتفاق السعودي الإيراني بركَة لإيران والسعودية وخطوة سليمة للمملكة إتجاه نفسها ومصالحها ومن المؤكد أنها ستُفيدها في حَلحَلَة الكثير من مشاكلها في المنطقة إذا صدقت بتنفيذ ما وعَدَت بهِ ووقعت عليه وسيستفاد العرب واللبنانيون جميعاً منه،

أما السؤال الذي أوجَدَ نفسهُ بعد هذا الإعلان عن الإتفاق، هوَ ماذا سيقول شحَّادي السفارات عن ما يَدَّعونهُ إحتلال إيراني للبنان؟ وهل سيكملون هجومهم السافر على الجمهورية الإسلامية أم ان البخاري سيعطي تعليماته بأن إيران أصبحت أنتوبيوتيك للبنان إخرسوا؟

حسَب ما تعودنا على هؤلاء المنافقين في وطننا وحسب معرفتنا بهم، وبما أنهم أشقياء البَلَد ومغضوبٌ عليهم وضالِّين فإنَّ أسهل شيء ممكن أن يقوموا به هؤلاء هو الإستدارة والصمت لأن أستاذهم في هذه الحركة وليد بيك جنبلاط عَلَّمَهُم كيفيتها وأصولها ويستطيعون ممارستها وكإنَّ شيئاً لَم يَكُن!

إعادة العلاقات... فتح السفارات... إتفاق تهدئة إعلامية... كل ذلك سيفرض جناحيه على كل القضايا الخلافيه بين طهران والرياض وسينجر الأمر على كُبرَىَ القضايا الجوهرية بين البلدين.

إذاً ماذا سيفعل أولَئُكَ الببغاوات الحاقدين عندما يصبح "سليمان" "بيك" فخامة الرئيس بمباركة خادم الحرمين؟ ماذا سيقولون لجمهورهم وكيف سيعتاشون في المستقبل؟

هل من المعقول أنهم سيتوجهون نحو إسرائيل ويشتمون نتانياهو أو لابيد ويزرعون الفِتَن بين الصهاينة ليعتاشوا؟ أم أن هناك بلداً آخر يختلف مع المملكة فيذهبون إليه ويكونوا لسان الشيطان فيه ويخوضون معركة الثرثرة ورمي الفِتَن وبث الأخبار الكاذبة واستفراغ الأحقاد من جوفهم كما يفعلون في لبنان،

بكل الأحوال لقد سقط الهيكل على رؤوس الجميع في لبنان من ١٤ آذار، وهم يدعون ربهم لكي لا ينجح الاتفاق.

بيروت في...

15/3/2023

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