سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان/ زلزال پكين يضرب سواحل كسروان


د. إسماعيل النجار ||

 

زلزال پيجين يضرب سواحل كسروان ويصيب ١٤ آذار وما يُسمى المجلس الأَوطَىَ لرفع الإحتلال الإيراني في مَقتَل.

 

فور شيوع الخبر عبر وسائل الإعلام بآنَت الصدمَة والدهشَة على وجوه المسترزقين من جماعة السفارات في لبنان على إمتداد كامل المناطق التي يتواجدون عليها، وابتلَعُوا ألسنتهم، وبدا الوجوم على وجوههم المقيتة جَرَّاء الصدمة من هَول ما سَمِعوا وما كانوا لا يتوقعون، لأن هؤلاء الغلمان يعتاشون على النميمة ويسترزقون على التحريض وزرع الفِتَن،

الإتفاق السعودي الإيراني بركَة لإيران والسعودية وخطوة سليمة للمملكة إتجاه نفسها ومصالحها ومن المؤكد أنها ستُفيدها في حَلحَلَة الكثير من مشاكلها في المنطقة إذا صدقت بتنفيذ ما وعَدَت بهِ ووقعت عليه وسيستفاد العرب واللبنانيون جميعاً منه،

أما السؤال الذي أوجَدَ نفسهُ بعد هذا الإعلان عن الإتفاق، هوَ ماذا سيقول شحَّادي السفارات عن ما يَدَّعونهُ إحتلال إيراني للبنان؟ وهل سيكملون هجومهم السافر على الجمهورية الإسلامية أم ان البخاري سيعطي تعليماته بأن إيران أصبحت أنتوبيوتيك للبنان إخرسوا؟

حسَب ما تعودنا على هؤلاء المنافقين في وطننا وحسب معرفتنا بهم، وبما أنهم أشقياء البَلَد ومغضوبٌ عليهم وضالِّين فإنَّ أسهل شيء ممكن أن يقوموا به هؤلاء هو الإستدارة والصمت لأن أستاذهم في هذه الحركة وليد بيك جنبلاط عَلَّمَهُم كيفيتها وأصولها ويستطيعون ممارستها وكإنَّ شيئاً لَم يَكُن!

إعادة العلاقات... فتح السفارات... إتفاق تهدئة إعلامية... كل ذلك  سيفرض جناحيه على كل القضايا الخلافيه بين طهران والرياض وسينجر الأمر على كُبرَىَ القضايا الجوهرية بين البلدين.

إذاً ماذا سيفعل أولَئُكَ الببغاوات الحاقدين عندما يصبح "سليمان" "بيك" فخامة الرئيس بمباركة خادم الحرمين؟ ماذا سيقولون لجمهورهم وكيف سيعتاشون في المستقبل؟

هل من المعقول أنهم سيتوجهون نحو إسرائيل ويشتمون نتانياهو أو لابيد ويزرعون الفِتَن بين الصهاينة ليعتاشوا؟ أم أن هناك بلداً آخر يختلف مع المملكة فيذهبون إليه ويكونوا لسان الشيطان فيه ويخوضون معركة الثرثرة ورمي الفِتَن وبث الأخبار الكاذبة واستفراغ الأحقاد من جوفهم كما يفعلون في لبنان،

بكل الأحوال لقد سقط الهيكل على رؤوس الجميع في لبنان من ١٤ آذار، وهم يدعون ربهم لكي لا ينجح الاتفاق.

 

بيروت في...

          15/3/2023

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان/ زلزال پكين يضرب سواحل كسروان
بعد اتهامه بالفساد.. حاكم مصرف لبنان يغيب عن جلسة التحقيق
فلسطين/ الأسرى الأحرارُ شموخٌ وإصرارٌ ووعدٌ بالانتصار
الإسرائيليون في انتظار الزوال يترقبون الموت ويتوقعون الرحيل
الرئيس السوري يصدر مرسوماً بشأن متضرري الزلزال
السيد حسن نصر الله: لدى الإسرائيليين "عقدة نبوخذ نصر".. ويتخوفون من الخراب الثالث للكيان
السيد حسن نصر الله: التقارب السعودي الإيراني جيد وسيكون لمصلحة شعوب المنطقة
إسرائيل تتهدم من الداخل..!
التدخل السعودي في لبنان سافر وصَلِف فمَن أولاكُم أمرَنا
الى كوخافي ..ستجد رجالا اشداء في لبنان يعيدون "إسرائيل" الى عام 48.؟!
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.26
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك