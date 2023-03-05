سوريا - لبنان - فلسطين

إحيوا فِكر أنيس نقَّاش المقاوم بيننا لنحيا بهِ،


د. إسماعيل النجار ||

 

أنيس فلسطين،أنيس المقاومين،أنيس المبادئ والوفاء، منذ العام ١٩٦٤ تاريخ أول خطوة سُجِلَت له في طريق المقاومة مروراً بكل محطات النضال التي مَرَّ بها الأنيس المُقاوِم منذ العام ١٩٦٤ مروراً بإحتجاز وزراء أوبك العرب وغيرهم عام ١٩٧٥ حتى تاريخ إعتقاله عام ١٩٨٠ وصولاً إلى وفاته عام 2021 كانَ أنيس نقاش صانع كل فِكرَة وجامعُ كل متفرق وحامل راية فلسطين إلى جانب البندقية، هوَ الرجل الذي تجنَّبَ التفاوض مع العدو ورفض أوسلو كما رفض الحرب الأهلية اللبنانية وأعتبرها تصب في مصلحة العدو الصهيوني،

أنيس نقاش المناضل المقاوم هوَ الشريك في صناعة فكرة بناء حرس ثوري رديف للجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى لا يحصل أي إنقلاب وتتبخَر الثورة،

كانَ دائماً المفكر الذي يحمل هموم الأُمَّة ولا يستصغِرُ أمراً مهما كان جانبياً، وكانت فكرة الإتحاد العربي حُلمَهُ الكبير وملاصقة لعقله،

غادرنا أنيس نقاش من دون وداع أو ضجيج تاركاََ خلفه إرثَهُ الفكري والإعلامي، أحلامٌ كثيرة إئتَمَننا تحقيقها أنيس نقاش لتفرح روحهُ في عالي السماء، بكل الأحوال سيبقى أنيس نقاش أيقونة النضال والسلاح والقلم،

أخيراً وليسَ آخراً رسالة إلى المقاوَمة في فلسطين التي أحبها أنيس وخصوصاً في الضفة الغربية نتمنى عليهم أن يشكلون كتيبة تحمل إسم هذا المناضل لكي يعيش بمماتهِ داخل فلسطين إسماً يدوي مع الرصاص المقاوم، كما عاشَ طيلة حياته يراقب الغيوم في سمائها يحلُم بالصلاة في القدس والأقصى،

إلى عرين الأسود وكتائب جنين اعطوا إسم أنيس نقاش فرصة ليقاتل معكم وبينكم.

 

بيروت في...

             5/3/2023

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إحيوا فِكر أنيس نقَّاش المقاوم بيننا لنحيا بهِ،
الفلسطينيون يلعنون تفاهمات دايتون ويرفضون وعود فينزل
سوريا والعرب..بين الجدية والمناورات ؟!
المسيحيون في لبنان والفرصة الأخيرة
البكاؤون على الهلوكوست فاشيون مجرمون
بعدما ضاقَت أمامهُ كل الخيارات هل يهرب نتانياهو إلى الأمام؟
إجتماع العقبة الخماسي.. تصويب بندقية الشرطة الفلسطينية ؟!
لبنان/ صخب إعلامي لغرض فتنوي..!
مسيراتُ التكبير الليلية استفتاءٌ على نهج المقاومة
لبنان /تاريخهم أسوَد مُلَطَّخ بالعمالة والدماء ويَدَعون بأنهم وطنيون وسياديون
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك