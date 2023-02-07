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سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان تحكمه الطوائف وأصحاب المصالح مَن سيصنع وطناً لنا؟...


د.إسماعيل النجار ||

 

١٠٤٥٢كلم° تضُم ١٨ طائفة وأكثر من ثلاثين مذهب،

المتسلطون الأقوياء الحاكمين أربعة مذاهب موارنة وسُنَّة وشيعة ودروز، وباقي المذاهب مُلحَقَة بِمَن أسلفت ذكرهُ أعلاه،

الأربعة الأقوياء منقسمون بين طرف وطني مقاوم، وطرف لدىَ الأمريكي مُداوِم، وطَرَف يتنطط على الحبال يساوم، وطرف آخر مُنقسم إلى عدة تيارات بإرادة سعودية خارجية،

__الشيعة قسمان قسم مقاومة والآخر سلطة،

__الدروز ثلاثة أقسام الأول لاعب سيرك والثاني مقاوم والثالث عم يفكر يلعب سيرك،

__السُنَّة كانَ الله في عونهم فريقٌ صامت وفريق مقاوم وفريق يعمل لدى البخاري مُداهن،

__والمسيحيين فريقٌ مع أميركا وإسرائيل حتى ينقطع النفس، وفريقٌ مع إسرائيل وأمريكا حتى يضيق النفس،

وفريقٌ يشوط بين المروَة والصفا؟!،

المذاهب الأربعة فيهم ملائكة وفيهم شياطين،

مَن سيجمع هؤلاء؟

ومَن سيُنجِح أي حوار بينهم؟

الجميع متمركزون كأوتاد زاوية الحَلبَة الأربع متواصلون عبر هوية ما أستطاعت جمعهم ومصالح ظرفية تصِل بينهم،

الوِد مفقود بينهم، التواصل عبر تويتر ووسائل الإعلام أو بالواسطة،

طيب كيف بدها تِحبَل وتجيب وَلَد؟! البلد راح مش لأنه ما في ناس طيبين، البلد راح لأن الطيبين بهالبلد مدعوسين. محكومين ومخدرين وموجهين،كرمال هيك البلد راح والحكم لأصحاب المليارات،

حزب الله حامي البلد،

 ما حدا شايللو جميل،

سامي الجميل طالب بتسليم السلاح وحراسة الحدود بالنادوور،

ومراد طالب بتربيطنا بالحبال وشحطنا ورا السيارات، وقزم تالت هددنا بتكسير الإجرين، ونحنا ساكتين منستنكر، ومنحيل كل هالتهديدات للقضاء المنقسم على نفسه،

متل ما العرب بيشتكوا لحائط المبكى (مجلس الأمن الدولي)، هيدا البلد صاو بدو نفضَه من الراس للإجرين تشيل فيها أرباب السُلطَة تعملهن سَلَطَة، ومحاسبة حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف والصرافين،

وتغيير القضاة، تتعمل بلد جديد،

بكل الأحوال هيدا بلدنا وما رح نفل، منرفض نحنا نموت قولولن رح نبقى، ورح يبقى الجنوب للشعب العم يشقى، لا تخاف يا جنوب من غدر الزمان، ومن ويل الحروب ومن لوعة الحرمان، ومع كل لصار رح تبقى إلنا الدار ونزرع شجر الغار عدروبك يا جنوب،

ومن هون تحية للمطربة الوطنية جوليا بطرس،،

 

بيروت في...

           6/2/2023

 

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