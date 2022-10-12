سوريا - لبنان - فلسطين

الإنتصارالأول للبنان الرسمي بوجه إسرائيل، هوَ التحرير الثالث.


د.إسماعيل النجار ||

 

وفَعَلَت فِعلها...

ثُلاثِيَة الشعب والجيش والمقاومة،

فقَئَت عيون المراهنين على أمريكا والأمم المتحِدَة{حائط المبكىَ العربي}،

وأثبَتَ هذا المثَلَّث الذهبي أنه ضمانة لبنان وسلمهُ الأهلي وحامي حدوده وعرينه،

لأول مرَّة في التاريخ تتَغيَّر الإصطفافات الرسمية اللبنانية وعلى أعلىَ مستوىَ وتقفُ صفاً واحداً كالبنيان المرصوص بوجه عدوٍ لطالما تمادَىَ واعتدىَ وتغطرس،

ومن حصاد هذه الوقفة الوطنية والتاريخية بوجه إسرائيل حيث تقف خلفهم المقاومة الإسلامية البطَلَة التي شهرت سيف ذو الفقار بوجه العدو الصهيوني، كانَ الحصاد وفيراً بعدما أينعَ الزرع الذي بدَرَهُ السيد حسن نصرالله في ميدان المفاوضات بين لبنان والأميركيين،

من نتائج الإتفاق التاريخي الذي لم يعترف بالكيان الغاصب ولا بالترسيم كحدود نهائية بين فلسطين ولبنان،

أن المقاومة الإسلامية إستطاعت ومن أمامها لبنان الرسمي شق الصف الصهيوني ونقل الأزمة إلى الشارع والمؤسسات  الإسرائيلية،

2** أجبِرَت إسرائيل على الرضوخ وتقديم التنازلات لصالح لبنان في لحظة تاريخية لم تحصل من قبل،

3** تحقيق كامل المطالب المُحِقَة للبنان من دون إطلاق أي طلقة واحدة أو سقوط نقطة دم واحدة في هذا الطريق،

4** كسر الحصار عن لبنان وضمانات أميركية لشركات التنقيب وهذا وحده يُعتبر من أهم الإنجازات والإنتصارات،

5** إنتشال لبنان من قعر الهاوية الإقتصادية ليرسم مستقبل أفضل وواعد للأجيال القادمة،

6** تأكيد حاجة لبنان المُلِحَة لكي يبقى سلاح المقاومة حامياً لحدود الوطن وحماية ثرواته وخيراته وأبنائَهُ،

7** الإنجاز الإنتصار أجبَرَ أبواق الفتنة والعمالة أن تصمت وخصوصاً رافعي شعار مواجهة الإحتلال الإيراني، وأكدت المقاومة للمرة الألف أنها تعمل لصالح لبنان وليسَ لصالح الملف النووي الإيراني،

بالحَدّ الأدنى إن ما حققه لبنان من خلال هذا الترسيم لم يَكُن ليحلم به لولا قوَّة المقاومة وتهديدها العدو،

والأمر المُلفت الآخر هو الإصطفاف الرئاسي الثُلاثي الرسمي خلف موقف مُوَحَد بالنسبة لحقوق لبنان مدعوماً بما يمتلك لبنان من قوَّة وإقتدار،

موقفٌ تاريخي لم يحصل من قبل، حفظ ماء وجه رئيس الجمهورية في نهاية عهده، وأطفئَ جذوَة النار التي كانت  ملتهبة بين بعبدا وعين التينة، وأجبرت رئيس الحكومة أن يلتفت إلى مصلحة لبنان لأنه لم يبقى من البقرَة ما يؤكَلُ منها، بعدما أصبحت عظاماً مهترئة لا تكسوها الحياة؟.

الأمور في خواتيمها..

قبل نهاية هذا الشهر ستوقع بيروت وتل أبيب على مسوَدَّة الإتفاق وسيرسل لبنان كما الكيان رسالته للأمم المتحدة معترفاً بهذه الورقة وستعود شركة توتال للتنقيب في الحقول اللبنانية المتعاقدة عليها مع حكومة بيروت، ونجاح الأتفاق حول قضية الترسيم سينجَر على الرئاسة الأولى ورئاسة الحكومة اللتان سيكونان حديث الساعه بعد إنجاز معاملات الترسيم.

 

بيروت في...

            12/10/2022

 

 

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